Hummels - La Finale. Mit Tommi Schmitt: Hummels: Kein Traumende, aber die Karriere war ein Traum

Sein letztes Spiel nach 18 Jahren als Profikicker am 18. Mai in Rom musste Mats Hummels (36) von der Auswechselbank aus mitverfolgen. Nach 645 Spielen im Rahmen einer Ausnahmekarriere war damit fast ein wenig sang- und klanglos Schluss. Aus seiner Enttäuschung macht er im TV-Porträt "Hummels - La Finale. Mit Tommi Schmitt" (24. Mai, 22:45 Uhr, ZDF) zwar keinen Hehl. Dennoch zieht der Sportler eine reflektierte Bilanz: "Kein Traumende, aber die Karriere war ein Traum", sagt Hummels, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Fußballweltmeister wurde.

Mehrere Treffen mit Mats Hummels in Rom

Tommi Schmitt (36) trifft den Innenverteidiger für seinen Film immer wieder in der italienischen Hauptstadt Rom, wo dieser bei der AS Rom (Associazione Sportiva Roma) eine sehr durchwachsene finale Saison 2024/2025 erlebt. Fußballkenner und Fan Schmitt gelingt es allerdings, diese berufliche Phase ins rechte Licht zu rücken: Am Ende sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen unterhaltsamen Film über die "Fußball-Legende" Mats Hummels.

Bei Schmitts erstem Besuch in Rom - Hummels lebt da noch in einer Übergangswohnung mit Klappbett - sortiert der Podcaster und Moderator erstmal im Fan-Shop die "Hummels"-Trikots nach vorne. "Vielleicht bringt es ihm ja Glück", sagt er schmunzelnd in die Kamera. In Stadt und Mannschaft hat sich der deutsche Abwehrspieler immerhin schnell und gut eingelebt. "Die Stadt macht es einem aber auch wirklich einfach - nur Weltkulturerbe gefühlt", erzählt Hummels begeistert.

Klopp vergleicht Hummels mit Beckenbauer

Zu Hummels' Status als "Fußball-Legende" tragen in diesem Film nicht nur Zahlen und Fakten, sondern auch berühmte Weggefährten bei, die Tommi Schmitt zum Interview traf. Etwa wenn der ehemalige Star-Coach Jürgen Klopp (57), der mit Hummels von 2008 bis 2015 in Dortmund große Erfolge feierte, über ihn sagt: "Es gab ja keinen Spieler, der Franz [Beckenbauer, Red.] je näher kam, in einer ähnlichen Position, als Mats."

Nicht minder beeindruckend ist auch die Einschätzung des ehemaligen Bundestrainers Joachim "Jogi" Löw (65): "Der Mats ist ein Spieler gewesen, der keine Angst hat vor niemandem." Von 2010 bis 2021 waren die beiden in der Nationalmannschaft beruflich verbunden, inklusive des aus Fußballprofi-Sicht größtmöglichen Triumphes in Brasilien - diesen WM-Titel nennt Hummels bei der Frage nach seinem persönlichem Karrierehighlight überraschenderweise übrigens nicht.

Rührende Anekdoten aus der Jugend

In "Hummels - La Finale. Mit Tommi Schmitt" gibt es einige Gänsehautmomente. Fast schon rührend ist das, was Mats Hummels' Vater, Ex-Fußballtrainer Hermann Hummels (65), und Kult-Bayern-Coach Hermann "Tiger" Gerland (70) am Spielfeldrand in Ottobrunn erzählen, jenem Vorort von München, in dem der kleine Mats das Fußballspielen lernte. Nach dem ersten Vorspielen fragte der wenig begeisterte Trainer Gerland demnach Papa Hummels: "Hermann, Mats macht aber schon Abitur, oder?"

Apropos Familie, immer wieder lässt Mats Hummels im Film durchklingen, wie schwer es ihm gefallen ist, seinen Sohn Ludwig, den er mit Ex-Ehefrau Cathy Hummels (37) teilt, während seiner aktiven Karriere so wenig gesehen zu haben. Und auch die Red-Carpet-Premiere mit seiner neuen Partnerin, dem Münchner Model Nicola Cavanis (26), bei der Ballon-d'Or-Verleihung im Oktober 2024 in Paris hat es in das erfrischende Spielerporträt geschafft. Gleiches gilt für die zufällige Begegnung mit einer Lehrerin aus dem Gymnasium Neubiberg, an dem Mats seinerzeit Abitur machte.

Achterbahnfahrt in Rom und Pläne für die Zukunft

Was zunächst nach seinen Karrierestationen in Deutschland - FC Bayern München (2005-2008), Borussia Dortmund (2008-2016), FC Bayern München (2016-2019) und Borussia Dortmund (2019-2024) nach etwas entspannterem Dolce Vita unter südlicher Sonne in Rom klang, entwickelte sich für Hummels zu einer dramatischen sportlichen Achterbahnfahrt. Anfang April 2025 kündigte er sein Karriereende zum Ende der laufenden Saison an.

Wie man mental mit einem so holprigen Karriereende am besten umgeht, dazu sagt Fußballphilosoph Jürgen Klopp im Film: "Happy End ist am Ende eine eigene Entscheidung - ob du mit dem Ende happy bist." Nun geht es aber erstmal zurück nach München, wo sein "Sohn, Familie und Freunde" leben. Vor dem "Loch" nach der aktiven Karriere hat Hummels Respekt. Darauf hat er sich aber auch eingestellt und deutet beruflich erstmal "etwas experten-mäßiges" an - was und wo, lässt der Film offen...