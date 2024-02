Humboldt-Universität in Berlin: Israelische Richterin niedergeschrien – Bayaz spricht von „Schande“

1 Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz zeigt sich schockiert über die Zustände, die an Unis manchenorts herrschen. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Eine israelische Richterin wird an der Humboldt-Universität in Berlin von propalästinensischen Studierenden aus dem Saal gebrüllt. Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz kommentiert das Geschehen.











Link kopiert



Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) findet klare Worte für ein Video, das am Mittwochabend in sozialen Netzwerken grassiert. „Was für eine unerträgliche Schande für einen Ort der Aufklärung, an dem eigentlich das Argument und nicht die Lautstärke entscheidend sein sollte“, schreibt der Politiker, der selbst an der Universität Hohenheim studiert hatte, auf der Plattform X unter einen Videomitschnitt, der einen Hörsaal der Humboldt-Universität in Berlin zeigt. Dort zu sehen: Offenbar propalästinensisch eingestellte Studierende, wie sie eine israelische Richterin aus dem Hörsaal brüllen.