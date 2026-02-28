Humanitärer Besuch in Jordanien: Prinz Harry schweigt zu Skandal um Onkel Andrew

Prinz Harry hat bei einem humanitären Besuch in Jordanien ein TV-Interview gegeben. Dabei wich er Fragen zum Skandal um seinen Onkel Prinz Andrew aus und sprach stattdessen über die Lage in Gaza und die Arbeit Jordaniens für die Region.
Prinz Harry (41) hat sich bei einem seltenen Fernsehinterview in Jordanien geweigert, auf den Skandal um seinen Onkel, den ehemaligen Prinz Andrew (66), einzugehen. Stattdessen nutzte der Herzog von Sussex den Auftritt bei "Channel 4 News" am Freitag (27. Februar), um auf die humanitäre Krise in Gaza aufmerksam zu machen.