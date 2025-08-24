Ausländische Akteure befeuern den Krieg um Dafur: In einem abgeschossenen Flugzeug aus den Arabischen Emiraten finden sich angeblich Söldner aus Kolumbien.
Es ist einer der ungewöhnlichsten militärischen Erfolge des sudanesischen Militärs seit Beginn des Bürgerkriegs im April 2023. Anfang August meldete es, über dem von der Miliz Rapid Support Forces (RSF) kontrollierten Flughafen der Stadt Nyala in Darfur sei ein Transportflugzeug abgeschossen worden. Es stamme aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die mit den RSF verbündet sind. An Bord, so die Darstellung der Armee, befanden sich Waffen, Ausrüstung – und Dutzende kolumbianische Söldner. Sie sollten demnach an der Seite der RSF kämpfen.