„Erdbebenopfern Aufenthalt in Deutschland ermöglichen“

1 Landtagspräsidentin Muhterem Aras Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Grünen-Politikerin Muhterem Aras regt an, Menschen, die durch das Erdbeben in der Türkei kein Obdach mehr haben, vorübergehend in Deutschland aufzunehmen – unter bestimmten Bedingungen.















Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras spricht sich dafür aus, Menschen aus der türkischen Erdbebenregion einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Unserer Zeitung sagte sie: „Ich rege eine dreimonatige Aufenthaltserlaubnis für Betroffene an.“ Das sei in der gegenwärtigen Notlage ein Akt humanitärer Hilfe. „Voraussetzung muss sein, dass hier lebende Angehörige eine Verpflichtungserklärung abgeben, für alle entstehenden Kosten aufzukommen.“ Der Anlass für den Vorstoß der türkischstämmigen Grünen-Politikerin aus Stuttgart ist der Fall eines Bürgers aus Stuttgart-Botnang, der seine durch das Erdbeben vom Montag obdachlos gewordenen Eltern aus der Türkei vorübergehend bei sich beherbergen will.