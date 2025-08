Wrestling-Legende Hulk Hogan ist im Rahmen einer privaten Trauerfeier in Clearwater, Florida, beigesetzt worden. Er verstarb am 24. Juli im Alter von 71 Jahren.

Hulk Hogan (1953-2025) ist bei einer privaten Zeremonie beigesetzt worden. Der Wrestling-Star starb am 24. Juli an einem Herzinfarkt. Rund zwei Wochen später fand am Dienstag (5. August) die Beisetzung in Clearwater, Florida, statt, wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet.

Familie und prominente Freunde nehmen Abschied

Demnach wurde die Trauerfeier im Sylvan Abbey Memorial Park & Funeral Home in Clearwater abgehalten - der Stadt, in der Hogan mit seiner Frau Sky Daily gelebt hatte. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen Trauergäste in schwarzen Anzügen mit orangefarbenen Ansteckblumen, wie sie seinen Sarg ins Bestattungsinstitut tragen.

Neben Ehefrau Sky und Ex-Frau Linda Bollea (65) nahmen auch zahlreiche prominente Wegbegleiter Abschied, darunter der frühere WWE-Star Paul Michael Levesque (56), besser bekannt unter seinem Ringnamen Triple H, und Stephanie McMahon (48), ehemalige WWE-Chefin. Auch Sänger Kid Rock (54) und Comedian Theo Von (45) waren unter den Gästen.

Hulk Hogans Tochter nahm nicht an der Trauerfeier teil

Tochter Brooke Hogan (37) blieb der Zeremonie fern. Das Verhältnis zu ihrem Vater war zuletzt angespannt. Auf Instagram erklärte die Schauspielerin den Grund für ihr Fernbleiben.

"Mein Vater hasste die Morbidität von Beerdigungen. Er wollte keine", schrieb sie. Zwar sei sie dankbar für die zu seinen Ehren organisierten Feierlichkeiten, doch habe sie als Tochter ihre eigene, private Form des Abschieds gewählt - gemeinsam mit Ehemann Steven Oleksy (39) und den Zwillingen Oliver und Molly am Strand.

"Papa, wir haben dich auf die einfachste Weise geehrt, die meiner Seele entsprach. Wir haben unsere Babys mit an den Strand genommen und sie in dasselbe salzige Wasser gesetzt, das du so geliebt hast. [...] Wir lieben dich und ehren die Dinge, die dich so besonders gemacht haben", so Brooke Hogan.

Wrestling-Legende starb im Alter von 71 Jahren

Hulk Hogans Manager bestätigte gegenüber "NBC Los Angeles", dass die Wrestling-Legende im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Eine Woche später teilte das Forensic Science Center von Pinellas County dem US-Portal "Page Six" mit, dass Hogan einem akuten Myokardinfarkt, also einem Herzinfarkt, erlegen war.

Hulk Hogan, bürgerlich Terrence Gene Bollea, begann seine Karriere in den 1970er-Jahren und gilt als Wegbereiter der weltweiten Popularität des Wrestlings. Er zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Wrestlern aller Zeiten und war auch als Schauspieler aktiv, unter anderem in der 90er-Jahre-Serie "Thunder in Paradise" und an der Seite von Sylvester Stallone (79) in "Rocky III". Er hinterlässt Ehefrau Sky sowie seine Kinder Nick (34) und Brooke Hogan.