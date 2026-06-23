Outfits leben von Accessoires - und im Sommer 2026 besonders von Hüten, Tüchern und anderen Kopfbedeckungen. Sie setzen Akzente, schützen vor Sonne und machen selbst schlichte Frisuren zum Blickfang.

Ein Outfit wirkt oft erst mit den richtigen Accessoires komplett. Schon wenige Extras können einen Look deutlich aufwerten. Dabei geht es längst nicht nur um Schmuck oder Taschen. Im Sommer rücken auch die Haare stärker in den Fokus: Mit Haarklammern, Bandanas, Tüchern oder Hüten werden Frisuren im Handumdrehen Teil des Stylings.

Kleine Details reichen Schon die kleinsten Details machen den Unterschied: Haarklammern in der Farbe des Tops oder Kleids machen das Outfit stimmig. Ein Vorteil: Sie passen zu vielen Frisuren und halten die Strähnen aus dem Gesicht fern. Wer mit dem Trend gehen will, klemmt sich Spangen mit Polka Dots ins Haar.

Kopftuch für Bad-Hair-Days

Wenn es schnell gehen muss, sind Kopftücher zur Stelle. Sie können über das offene Haar oder einen Pferdeschwanz gebunden werden. Beliebt sind Modelle mit Spitze, aus Lochstickerei oder mit Paisley-Muster. In ihren verschiedenen Varianten ergänzen sie nicht nur jeden Look, sondern verstecken auch den fettigen Ansatz.

Omas Häkelkappe ist jetzt Trend

Nicht nur Häkeltaschen, -tops und -kleider sind im Sommer 2026 beliebt. Häkelkappen zählen zu den angesagtesten Kopfbedeckungen. Verziert mit gehäkelten Blüten greifen sie den "Grannycore"-Look auf, wirken richtig kombiniert jedoch ganz modern. Weiße Kappen passen zu Strandlooks. Mit eingearbeiteten Perlen wirken sie eleganter und lassen sich etwa mit einem Satindress tragen.

Leichter Cowboyhut

Mit der Festivalsaison kehren auch Cowboyhüte zurück. Anders als bisher werden sie bei Coachella und Co. allerdings nicht mehr nur aus (Wild-)Leder getragen. Aus Raffia geflochtene Hüte sitzen leichter auf dem Kopf und schützen dennoch vor der Sonne. Ob mit Bikini, Flip-Flops und Strandüberwurf oder mit Minikleid, einem breiten Gürtel und Boots: Sie verleihen jedem Look eine Extraportion Style.