Outfits leben von Accessoires - und im Sommer 2026 besonders von Hüten, Tüchern und anderen Kopfbedeckungen. Sie setzen Akzente, schützen vor Sonne und machen selbst schlichte Frisuren zum Blickfang.
Ein Outfit wirkt oft erst mit den richtigen Accessoires komplett. Schon wenige Extras können einen Look deutlich aufwerten. Dabei geht es längst nicht nur um Schmuck oder Taschen. Im Sommer rücken auch die Haare stärker in den Fokus: Mit Haarklammern, Bandanas, Tüchern oder Hüten werden Frisuren im Handumdrehen Teil des Stylings.