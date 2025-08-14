Hüftwippen ging im Netz viral: Austin Butler erklärt sein virales Tanzvideo bei Bad Bunnys Konzert

Was war da los? Austin Butler sorgte kürzlich mit einem seltsamen Tanz bei einem Konzert von Bad Bunny für Aufmerksamkeit im Netz. Jetzt hat der Schauspieler erklärt, was dahinter steckt - und die Geschichte ist filmreif.

Schwingende Hüften, aber verschränkte Arme: Vor Kurzem ging ein Video von Schauspieler Austin Butler (33) in den sozialen Medien viral, das ihn auf der Bühne bei einem Konzert von Superstar Bad Bunny (31) in Puerto Rico zeigt. Das Netz rätselte: War der Hollywoodstar einfach schüchtern, schlecht gelaunt oder was genau ging da vor sich? Jetzt hat der 33-Jährige in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" selbst erklärt, wie es zu dem Moment kam - und die Geschichte ist so absurd, dass sie fast schon filmreif ist.

Butler war in Puerto Rico, um Bad Bunnys "No Me Quiero Ir De Aquí"-Show zu besuchen. Am Mittag hatten die beiden noch gemeinsam gegessen. "Er hat mir ein bisschen von der Show erzählt, aber ich wusste nicht, wie gigantisch sie wirklich ist", sagte Butler. "Die Menschen dort lieben ihn und es war beeindruckend zu sehen, was er für die puerto-ricanische Kultur bedeutet."

Austin Butler nahm vor Bad-Bunny-Konzert ein Edible

Kurz vor Konzertbeginn bekam Butler allerdings ein Edible (ein mit Cannabis versetztes Lebensmittel) angeboten - und nahm es an. "Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ich ging davon aus, dass wir einfach irgendwo im Publikum stehen würden", erzählte er. Doch stattdessen landete er in einer kleinen, hausähnlichen Kulisse direkt auf einer Nebenbühne, mitten im Geschehen.

Für Butler, der nach eigenen Worten ungern im Mittelpunkt steht, war das eine Herausforderung: "Ich mag es nicht mal, wenn mir jemand 'Happy Birthday' singt." Nun stand er plötzlich neben Bad Bunny vor tausenden Fans - und das Edible begann zu wirken.

Austin Butler hatte "zwei Filme" in seinem Kopf laufen

In seinem Kopf liefen, wie er sagt, "zwei Filme" ab: Einerseits wollte er den Auftritt genießen und dachte daran, wie stolz er auf seinen Kollegen war. Andererseits versuchte er, nicht zu sehr aufzufallen: "Ich wollte nicht der Typ sein, der die Aufmerksamkeit von ihm ablenkt."

Sein Körper wollte sich zur Musik bewegen, doch sein Kopf sagte "bloß nicht zu viel tanzen". Das Ergebnis: vorsichtiges Hüftwippen bei verschränkten Armen. "Jedes Mal, wenn ich die Arme öffnete, fühlte es sich an, als würde ich alle Blicke auf mich ziehen", so Butler.

Der Schauspieler nahm es mit Humor und verglich sich scherzhaft mit dem "Sad Affleck"-Meme - einem Foto von Ben Affleck, das ihn 2023 bei den Grammy Awards mit ausdrucksloser Miene zeigte und viral ging.

Austin Butler und Bad Bunny standen gemeinsam vor der Kamera

Bald sind Austin Butler und Bad Bunny wieder gemeinsam zu sehen, diesmal auf der großen Leinwand: Beide spielen im neuen Film "Caught Stealing" von Darren Aronofsky mit, der in Deutschland am 28. August in die Kinos kommt.