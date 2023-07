15 Ein H 145 wird per sogenanntem Heli-Lift in den Hangar gebracht. Foto:

Die baden-württembergische Polizeihubschrauber suchen Vermisste, seilen Spezialkräfte ab und retten Flutopfer. Wir haben die Basis der fliegenden Polizisten besucht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit einem sirrenden Pfeifton beginnt der Rotor von Bussard 812 sich zu drehen. Eile ist geboten, denn in einem Waldstück bei Offenburg an der deutsch-französischen Grenze ist an diesem Vormittag ein mutmaßlicher Sextäter auf der Flucht. Das Pfeifen der Turbinen wird zum Dröhnen, kurz darauf genügt ein vorsichtiges Anziehen des Pitchhebels, und schon steht der Polizeihubschrauber in der Luft. Die Startfreigabe vom Tower kommt, der Pilot dreht die Maschine in Richtung Südwesten.