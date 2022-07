1 Die Polizei sucht nach Zeugen eines gefährlichen Fahrmanövers auf der A8 bei Denkendorf. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ein 70-jähriger Mann stürzte am Dienstag auf der A8 bei Denkendorf (Kreis Esslingen) in einem Reisebus, weil dessen Fahrerin aufgrund eines plötzlich ausscherenden weißen BMWs abrupt bremsen musste. Die Polizei sucht Zeugen.















Am Dienstag wurde ein 70-Jähriger auf der Autobahn 8 bei Denkendorf (Kreis Esslingen) schwer verletzt. Laut Polizei war der Bus gegen 10.30 Uhr in Richtung München unterwegs, als ein weißer BMW kurz nach der Auffahrt Esslingen im stockenden Verkehr von der rechten vor den Bus auf die mittlere von drei Fahrspuren wechselte. Um zu verhindern, dass der Bus den BMW rammen würde, musste die 58-Jährige Fahrerin offenbar unvermittelt stark abbremsen. Da sich der Senior zu diesem Zeitpunkt im Gang des Busses befand, stürzte der Mann und wurde schwer verletzt. Er musste in der Folge von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei in Ludwigsburg bittet unter der Telefonnummer 0711 6869-0 um Zeugenhinweise zum Unfallhergang und zum gesuchten weißen BMW.