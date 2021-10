Coronavirus in Baden-Württemberg Am Montag fällt die Maskenpflicht auf der Schulbank

Der Südwesten lockert die Maskenvorschriften in Schulen. Von Montag an müssen Schüler keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, wenn sie an ihren Plätzen sitzen. In anderen Situationen bleibt die Pflicht bestehen.