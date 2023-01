2 Die Stuttgarter Polizei sucht einen Vermissten (Symbolbild). Das nächste Foto zeigt ein Echtbild des Mannes. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein Vermisster könnte sich in Stuttgart in einer hilflosen Lage befinden – deswegen richtet sich die Polizei bei der Fahndung an die Öffentlichkeit. Auch ein Hubschrauber ist bei der Suche im Einsatz.















Hubschrauber-Einsatz über Stuttgart: Die Polizei hat am Dienstag nach einem vermissten 63-jährigen Mann gesucht. Die Beamten wandten sich bei der Fahndung mit einem Echtbild an die Öffentlichkeit. Der Gesuchte, der aus einer Stuttgarter Betreuungseinrichtung verschwand, könne sich in einer hilflosen Lage befinden, teilte die Polizei mit.

Eine Betreuerin bemerkte am vergangenen Sonntag gegen 7 Uhr, dass sich der Mann nicht mehr in seinem Zimmer in dem Gebäude an der Werastraße aufhielt. Eine Fahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos.

Die Polizei sucht diesen Mann

Die Ordnungshüter beschreiben den Vermissten wie folgt: etwa 1,90 Meter groß, 70 Kilo schwer, hat eine Halbglatze mit grauen Haaren und braune Augen. Er habe einen nach vorne gebeugten Gang und eine „hektische, verwaschene Aussprache“.

Zuletzt war er mit einer Jeans und einer dünnen hellbraunen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 um Hinweise.