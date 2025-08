Hubschrauber über Ludwigsburg: Einbruch in den Favoritegärten – Zeugin beobachtet Fremden

1 Ein Polizeihubschrauber war am Montagmittag über Ludwigsburg unterwegs (Symbolbild). Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Einbrecher sind am Montag in ein Haus in den Favoritegärten in Ludwigsburg eingestiegen. Die Polizei suchte anschließend mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber.











Nach einem Einbruch ist am Montagmittag der Hubschrauber über Ludwigsburg gekreist. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte gegen 12.30 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße „Favoritegärten“ aufgebrochen und anschließend sämtliche Zimmer durchsucht. Ob den Einbrechern etwas in die Hände fiel, oder ob sie bei ihrem Tun gestört wurden, ist noch unklar. Jedenfalls hatte eine Zeugin kurze Zeit später einen fremden Mann in der Nähe des Hauses entdeckt und den Notruf gewählt.