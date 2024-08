Hubschrauber über dem Rhein-Neckar-Kreis: Polizeieinsatz nach möglicher Schussabgabe auf Einsatzkräfte

1 Auch Polizeihubschrauber waren in der Luft. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Morgen fallen wohl Schüsse auf Einsatzkräfte in Heiligkreuzsteinach. Polizeihubschrauber fliegen in der Luft. Die Hintergründe bleiben unklar.











Nach einer möglichen Schussabgabe auf Einsatzkräfte ist es nach Informationen aus baden-württembergischen Sicherheitskreisen zu einem größeren Polizeieinsatz in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) gekommen. Die Polizei in Mannheim kommentierte das zunächst nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht, sagte eine Sprecherin. Unter anderem Polizeihubschrauber waren in der Luft. Die Hintergründe des Einsatzes waren am Morgen weiterhin unklar.