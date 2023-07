1 Der Rettungsdienst war mit 16 Kräften im Einsatz. Foto: SDMG/SDMG

Weil einer der beiden ohne Helm unterwegs ist, will die Polizei am Montagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) zwei Jugendliche auf einem Roller kontrollieren. Dieser ist jedoch gestohlen und die 15-Jährigen flüchten, bis es zu einem schweren Unfall kommt.









Zwei Jugendliche, die auf einem Roller vor der Polizei flüchteten, haben sich am Montagabend bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen zugezogen. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, war der Roller am Wochenende zuvor in Kirchheim gestohlen worden.