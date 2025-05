1 Die Hubschrauberflüge störten manche Anwohner in Stuttgart. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Über Stuttgart und der Region werden die ganze Woche immer wieder Helikopter mit einem auffälligen Flugverhalten gesichtet. Dafür gibt es eine Erklärung.











Link kopiert



Mehrere Helikopterflüge mit teils seltsamem Zickzackkurs sind in den vergangenen Tagen in Stuttgart und der Region gesichtet worden. Bei der Polizei gingen auch schon Beschwerden über Lärmbelästigung in Asperg und Tamm ein. Was machen die ganzen Helikopter in der Luft?