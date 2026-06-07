Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Esslingen erleidet ein 16-jähriger Motorradfahrer schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in ein Krankenhaus.
Ein 16-Jähriger ist bei einem heftigen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Altdorf (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 1233 mit seinem Motorrad unterwegs in Richtung der K1231, teilt die Polizei mit. Kurz nach dem Sportgelände Altdorf bog er nach links in einen landwirtschaftlichen Weg ein.