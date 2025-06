In Köln ist ein Mann geflohen, der eigentlich in einer forensischen Klinik untergebracht ist. Offenbar gelang ihm die Flucht während eines betreuten Spaziergangs. Nun läuft die Suche.

Köln - Ein in einer forensischen Klinik in Köln untergebrachter Mann ist geflohen und wird von der Polizei gesucht. Der 38-Jährige sei seit Montag "abgängig", sagte ein Sprecher. Bei der Suche habe man unter anderem auch einen Hubschrauber eingesetzt. Noch werde der Mann aber gesucht.

Es handle sich um einen Straftäter, der per Gerichtsbeschluss in der Klinik im Kölner Stadtteil Porz untergebracht worden sei, sagte der Sprecher. Der 38-Jährige befinde sich im Maßregelvollzug. Die Flucht soll ihm während eines betreuten Spaziergangs gelungen sein. Für weitere Angaben verwies der Polizeisprecher auf einen späteren Zeitpunkt. Zuvor hatten mehrere Kölner Medien berichtet.

Der Maßregelvollzug ist eine besondere Form der Unterbringung von Straftätern, die aufgrund einer psychischen oder einer Suchterkrankung das Unrecht ihrer Straftat nicht einsehen können. Solche Täter werden in der Regel von Gerichten als nicht oder vermindert schuldfähig in forensisch-psychiatrische Kliniken eingewiesen – im Unterschied zu Tätern, die schuldfähig sind und ihre Strafe in Justizvollzugsanstalten verbüßen.

