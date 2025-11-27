1 Die B464 ist am Donnerstagnachmittag komplett gesperrt worden. Foto: Eibner-Pressefoto

Ein Sprinter rast auf ein Stauende in Sindelfingen-Maichingen. Nach dem Unfall muss ein Schwerverletzter mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.











Einen schweren Unfall meldete die Verkehrspolizei um 15.12 Uhr auf der B464 zwischen Sindelfingen-Maichingen und Grafenau. Dort war der 48 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Sprinter mit großer Geschwindigkeit auf das Ende eines Staus aufgefahren. Dabei wurde der Mercedes C-Klasse eines 63-Jährigen auf einen VW-Caddy geschoben, heißt es in dem Bericht der Verkehrspolizei. Dabei wurde der Sprinter-Fahrer schwer verletzt, der 63-jährige Fahrer der C-Klasse sowie der 26-Jährige am Steuer des VW Caddy wurden leicht verletzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.