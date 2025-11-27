Hubschrauber im Einsatz: Heftiger Unfall auf B464 bei Sindelfingen: Eine Person schwer verletzt
1
Die B464 ist am Donnerstagnachmittag komplett gesperrt worden. Foto: Eibner-Pressefoto

Ein Sprinter rast auf ein Stauende in Sindelfingen-Maichingen. Nach dem Unfall muss ein Schwerverletzter mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Einen schweren Unfall meldete die Verkehrspolizei um 15.12 Uhr auf der B464 zwischen Sindelfingen-Maichingen und Grafenau. Dort war der 48 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Sprinter mit großer Geschwindigkeit auf das Ende eines Staus aufgefahren. Dabei wurde der Mercedes C-Klasse eines 63-Jährigen auf einen VW-Caddy geschoben, heißt es in dem Bericht der Verkehrspolizei. Dabei wurde der Sprinter-Fahrer schwer verletzt, der 63-jährige Fahrer der C-Klasse sowie der 26-Jährige am Steuer des VW Caddy wurden leicht verletzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

 

Damit der Hubschrauber landen konnte, musste die B464 komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme war um 17.20 Uhr noch in vollem Gange, im abendlichen Berufsverkehr entstand ein langer Stau.. Die Unfallstelle wird voraussichtlich um 19 Uhr geräumt werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr um. Der Schaden an den drei Autos beträgt rund 40 000 Euro.

 