Hubschrauber bei Nürtingen: 13-Jährige sexuell angegriffen, dann eine 57-Jährige - auf demselben Weg

1 Nach zwei sexuellen Übergriffen fahndet die Polizei mit Hochdruck. Foto: dpa

Auf einem Feldweg bei Nürtingen wird am Mittwoch eine 13-Jährige überfallen, am Donnerstag wird eine Frau dort vom Fahrrad gezogen. Die Polizei fahndet mit Polizeihubschraubern.











Link kopiert



Nach zwei sexuell motivierten Übergriffen, die binnen eines Tages aus Nürtingen gemeldet wurden, laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Dass beide Delikte möglicherweise von ein und demselben Täter verübt wurden, macht die Fahndung noch dringlicher. Nach ersten Ermittlungen war eine 13-Jährige am frühen Mittwochnachmittag mit dem Fahrrad auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße in Richtung Neckarhausen unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde.