Hubschrauber-Abschuss: Ukraine landet Drohnen-Treffer

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben einen russischen Helikopter abgeschossen – mit einer deutlich günstigeren Drohne. Ein Video soll den Treffer zeigen.
Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge einen russischen Hubschrauber mit einer ferngesteuerten Drohne abgeschossen. Es habe sich dabei um einen Mi-8-Helikopter gehandelt, teilte der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, bei Telegram mit. Auf Facebook teilte Browdi zudem ein Video, das den Erfolg dokumentieren soll.