Hubert Wolf findet Schreiben von NS-Opfern: Ein Brief aus Stuttgart stellt Forschungen im Vatikan auf den Kopf

1 Seit vier Jahren ergründet Hubert Wolf in den Vatikanischen Archiven die Dokumente aus der Zeit von Papst Pius XII. Foto: KNA/Andreas Kühlken

Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf durchforstet das Archiv von Pius XII. Dabei stößt er auf Tausende Schreiben, in denen jüdische Menschen den Papst um Hilfe gebeten haben. Ein Brief der Stuttgarterin Elisabeth Einstein beeindruckt ihn nachhaltig.











Es geht um 209 US-Dollar. Geld, das Leben retten soll. Der Brief, der rund 80 Jahre nachdem er geschrieben wurde, einem Forscher in die Hand fällt, hatte seinen Weg von Stuttgart nach Rom gefunden. Adressiert an niemand geringeren als an Papst Pius XII. Eine jüdische Frau, gerade einmal 40 Jahre alt, wendet sich darin hilfesuchend an das Oberhaupt der katholischen Kirche. „Du liest und merkst: Das ist nicht nur ein Blatt Papier, das ist das Zeugnis von einem Menschen in allerhöchster Not“, sagt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Vier Jahre nach diesem ersten Fund, der Tausende weitere Bittschreiben, die jüdische Menschen während des Zweiten Weltkrieges an den Vatikan schickten, zu Tage fördern sollte.