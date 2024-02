In Handschellen bei der Verpflichtung? Nicht wirklich. Ein Bild von Steffen Baumgart regt allerdings die Fantasie der Fans an.

Die Verpflichtung des neuen Trainers Steffen Baumgart hat beim Hamburger SV für Euphorie gesorgt - und in den sozialen Netzwerken für Spaß. Das Foto, das der Fußball-Zweitligist auf der Plattform X, vormals Twitter, zur Bekanntgabe des neuen Chefcoaches gestellt hatte, veranlasste User zu witzigen Kommentaren und Memes.

Auf dem Bild ist Baumgart zu sehen, wie er die Hände hinter dem Rücken verschränkt und traurig dreinblickt. Der deutlich größere HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa flankieren Baumgart und legen ihm lächelnd die Hände auf die Schultern.

„Steffen, blinzle zweimal, wenn du das nicht freiwillig machst!“, schrieb das Social-Media-Magazin Fums bei X über das Bild. Dazu noch: „Endlich! LKA Hamburg gelingt Festnahme von Steffen B. aus R.“

Auch andere Nutzer hatten beim Anblick des Bildes Assoziationen an eine Verhaftung. „Das sieht aus, als hätten sie ihn verhaftet und haben Angst, dass er flieht“, schrieb ein User: „Spätestens am Wochenende im Stadion mit den Fans, will er eh nie wieder weg.“

Am Dienstag hatte der HSV die Verpflichtung des früheren Trainers des 1. FC Köln bekannt gegeben. Der 52-Jährige soll den zuletzt taumelnden Aufstiegskandidaten im sechsten Anlauf zurück in die Fußball-Bundesliga führen.