HSV-Trainer Bernd Hollerbach vor dem Aus

Von red/dpa 11. März 2018 - 23:11 Uhr

HSV-Trainer Bernd Hollerbach. Foto: dpa

HSV-Trainer Bernd Hollerbach droht offenbar die Beurlaubung bei dem akut abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Nach Medieninformationen soll wohl auch schon ein Nachfolger feststehen.

Hamburg - HSV-Trainer Bernd Hollerbach droht nach „Kicker“-Informationen die Beurlaubung bei dem akut abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Wie das Fachmagazin auf seiner Internetseite schrieb, „steht der Coach unmittelbar vor der Ablösung und soll durch U-21-Trainer Christian Titz ersetzt werden“. Schon „im Laufe“ des Montags könnte die Entscheidung gegen Hollerbach fallen.

Ein Sprecher des Hamburger SV wollte die Meldung am späten Sonntagabend nicht kommentieren. Am Donnerstag hatte sich der Verein bereits von Vorstandsboss Heribert Bruchhagen und Sportchef Jens Todt getrennt. Am Samstag hatte der HSV 0:6 beim FC Bayern München verloren.