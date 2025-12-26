HSC Montpellier und PSG: Französischer Trainer Jean-Louis Gasset mit 72 Jahren gestorben

1 Der frühere französische Fußballtrainer und -Spieler Jean-Louis Gasset ist tot. Foto: Philippe Lopez/AFP/dpa/Philippe Lopez

Er prägte Montpellier, war bei PSG und trainierte die Elfenbeinküste - jetzt trauert der französische Fußball um Jean-Louis Gasset.











Der frühere französische Fußballtrainer und -Spieler Jean-Louis Gasset ist tot. Er starb im Alter von 72 Jahren, wie unter anderem sein ehemaliger Verein HSC Montpellier mitteilte. „Wir sind unendlich traurig, wenn wir uns an sein Lächeln, seine unnachahmliche Stimme und seinen scharfen Verstand erinnern“, schrieb der Club. Gassets Sohn Robin zählt dort zum Team der Assistenztrainer.