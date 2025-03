How To Sell Drugs Online (Fast): Trailer verspricht Action im Finale

Das Finale von "How To Sell Drugs Online (Fast)" steht an: Maximilian Mundt alias Moritz verlässt in der vierten Staffel der Netflix-Serie das Gefängnis und muss sich in der turbulenten Außenwelt zurechtfinden, wie der Trailer zeigt.

Maximilian Mundt (29) kehrt ab 8. April als Moritz Zimmermann in "How To Sell Drugs Online (Fast)" zurück. Im neuen Trailer zur vierten und letzten Staffel des Netflix-Hits ist Moritz, der mit seinem Online-Drogenhandel "MyDrugs" (später "Bonus Life") für Furore sorgte und am Ende von Staffel drei im Gefängnis landete, auf seinem Weg zurück in die "normale Welt" zu sehen.

Wie kann man vier Jahre aufholen?

Der Trailer zeigt, wie Moritz zunächst noch im Gefängnis von den Insassen für sein vergangenes Drogen-Business gefeiert wird. Doch die Gefängniszelle lässt er hinter sich. "Vier Jahre - ganz schön lange Zeit", merkt er zu seinem neuen Leben in Freiheit an, das nicht mehr so recht zu dem Leben seiner Freunde passen will. Denn in den vier Jahren haben Lenny (Danilo Kamperidis, 25) und Dan (Damian Hardung, 26) "Bonus Life" zum erfolgreichen Supplement-Start-up gemacht. "Der Erfolg ist allein Lenny und Dan zu verdanken, die sind einfach ein 'Dreamteam'", ist im Trailer zu hören. Das will Moritz nicht auf sich sitzen lassen. "Ich wollte Lenny zurückgewinnen, aber erst brauchte ich eine neue Idee." Denn: "Wenn dein System crasht, hilft nur ein kompletter Reboot."

Da es Moritz' Ideen wie digitale Supermärkte aber schon gibt, schlägt sein ehemaliger Gefängnis-Kollege vor, im Bereich Tiefkühlkost "was zu starten". Doch bei legaler Tiefkühlkost bleibt es offensichtlich nicht, wie eine Packung Pillen im Trailer verrät. Und so beginnt der wilde Ritt, zu dem laut dem Clip auch jede Menge Action mit einem explodierenden Wohnmobil, Festnahmen, Schusswaffengebrauch und Verfolgungsjagden gehört. "Alles, was ich wollte, ist ein ganz normales Leben", merkt Moritz am Ende an.

Wie die weitere Inhaltsangabe von Netflix verrät, ist Moritz außerdem außer sich vor Wut, als er auch noch erfährt, dass Lenny nicht nur bei "Bonus Life" arbeitet, sondern ihm sogar die Hälfte des Unternehmens gehört. Deshalb steht für Moritz fest, dass er das Unternehmen um jeden Preis unter seine Kontrolle bringen muss. Sein Plan soll ihn als Unternehmer und Lennys besten Freund zurück ins Spiel bringen. Doch seine neuen Kontakte sorgen eben dafür, dass er von seinen früheren kriminellen Machenschaften eingeholt wird.