How to Sell Drugs Online (Fast): So wird die finale Staffel

Vier Jahre hat es gedauert, jetzt sind Moritz und seine Kumpels zurück! Die vierte Staffel "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist seit dem 8. April bei Netflix verfügbar. Was die Fans vom großen Finale der Serie erwarten können.

Maximilian Mundt (29) ist ab dem 8. April wieder als Moritz Zimmermann in "How To Sell Drugs Online (Fast)" zu sehen. Die deutsche Comedyserie rund um einen Online-Drogenhandel wurde 2019 zum Hit auf Netflix, gefolgt von Staffel zwei und drei in den Jahren 2020 und 2021. Jetzt können sich die Fans auf sechs neue Folgen freuen. Wie geht es nach dem rasanten Aufstieg seines Online-Drogenshops, seiner Festnahme und dem Gefängnisleben am Ende von Staffel drei für Mo weiter?

Im Trailer zur vierten und letzten Staffel des Netflix-Hits ist Moritz, der mit seinem Online-Drogenhandel "MyDrugs" (später "Bonus Life") für Furore sorgte und hinter Gittern landete, auf seinem Weg zurück in die "normale Welt".

Der Trailer zeigt, wie Moritz zunächst noch im Gefängnis von den Insassen für sein vergangenes Drogen-Business gefeiert wird. Doch die Gefängniszelle lässt er hinter sich. "Vier Jahre - ganz schön lange Zeit", merkt er zu seinem neuen Leben in Freiheit an, das nicht mehr so recht zu dem Leben seiner Freunde passen will. Denn in den vier Jahren haben Lenny (Danilo Kamperidis, 25) und Dan (Damian Hardung, 26) "Bonus Life" zum erfolgreichen Supplement-Start-up gemacht. "Der Erfolg ist allein Lenny und Dan zu verdanken, die sind einfach ein 'Dreamteam'", ist im Trailer zu hören. Das will Moritz nicht auf sich sitzen lassen. "Ich wollte Lenny zurückgewinnen, aber erst brauchte ich eine neue Idee." Denn: "Wenn dein System crasht, hilft nur ein kompletter Reboot."

Neuer Plan, neues Chaos

Da es Moritz' Ideen wie digitale Supermärkte aber schon gibt, schlägt Ersan (Leonidas Emre Pakkan), sein Kumpel aus dem Gefängnis, vor, im Bereich Tiefkühlkost "was zu starten". Doch bei legaler Tiefkühlkost bleibt es offensichtlich nicht, wie eine Packung Pillen im Trailer verrät. Und so beginnt der wilde Ritt, zu dem laut dem Clip auch jede Menge Action mit einem explodierenden Wohnmobil, Festnahmen, Schusswaffengebrauch und Verfolgungsjagden gehört. "Alles, was ich wollte, ist ein ganz normales Leben", merkt Moritz am Ende an.

Wie die weitere Inhaltsangabe von Netflix verrät, ist Moritz außerdem außer sich vor Wut, als er auch noch erfährt, dass Lenny nicht nur bei "Bonus Life" arbeitet, sondern ihm sogar die Hälfte des Unternehmens gehört. Deshalb steht für Moritz fest, dass er das Unternehmen um jeden Preis unter seine Kontrolle bringen muss. Sein Plan soll ihn als Unternehmer und Lennys besten Freund zurück ins Spiel bringen. Moritz will als anonymer Investor und völlig legal die Mehrheit von "Bonus Life" übernehmen. Zum Glück kennt Ersan jemanden, der ihnen die Million für die Übernahme leiht.

Doch seine neuen Kontakte sorgen eben dafür, dass er von seinen früheren kriminellen Machenschaften eingeholt wird. Als Moritz die Bedingungen für den Kredit erfährt, ist es bereits zu spät. "Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem Moritz nicht nur die Polizei und den skrupellosen Chef eines Drogenrings loswerden muss, sondern auch noch das Leben von Lisa, Lenny und Ersan auf dem Spiel steht", heißt es in der Ankündigung.

Neu zum Cast gehören Leonidas Emre Pakkan und Hasan Ali Mete. Ein Wiedersehen gibt es mit Mundt, Kamperidis, Hardung und Lena Klenke (29), die wieder Moritz' Kindheitsfreundin Lisa Novak spielt.

"How to Sell Drugs Online (Fast)" ist inspiriert von der wahren Geschichte des damals erst 19-jährigen Rauschgifthändlers Maximilian Schmidt, der unter dem Namen Shiny Flakes aus seinem Kinderzimmer heraus große Mengen illegaler Substanzen im Internet verkaufte.