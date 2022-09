House of the Dragon

1 Die HBO-Serie „House of the Dragon“ ist in Deutschland bei Sky zu sehen. Foto: IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/HBO

Mit einem Lock-Angebot will der Bezahlsender Sky auf den neuen Ableger der Erfolgsserie „Game of Thrones“ aufmerksam machen. Die erste Folge gibt es gratis.















Sky will offenbar mit einer Gratisfolge mehr Zuschauerinnen und Zuschauer für ein Abo gewinnen. Am Freitag hat der Bezahlsender die erste Folge der neuen US-Serie „House of the Dragon“ bei YouTube für alle zugänglich freigeschaltet.

Damit folgt Sky dem Vorbild des US-Senders HBO, der die erste Folge des „Game of Thrones“-Ablegers ebenfalls kostenlos für Nicht-Abonnenten veröffentlicht hat. HBO zeigt die Serie „House of the Dragon“ im hauseigenen Streamingservice HBO Now, der Dienst ist in Deutschland jedoch nicht verfügbar.

Sky hat sich die Rechte an der HBO-Serie gesichert. Daher kommt man in Deutschland auch nicht umhin, die Serie im Liveprogramm bei Sky oder über die Online-Plattform Wow zu streamen. Sky hat bereits zwei Folgen im Programm. Montags wird jeweils eine neue Folge der zehnteiligen Staffel gezeigt.

Die Serie orientiert sich sehr stark an der Vorbildserie „Game of Thrones“. Allerdings treten komplett neue Figuren auf, da „House of the Dragon“ rund 200 Jahre zuvor spielt. Auch die neue Fantasyserie basiert auf den Büchern von George R. R. Martin, die bereits für „Game of Thrones“ als Vorlage dienten.