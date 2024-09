House of the Dragon: George R. R. Martin sieht toxische Änderungen

"House of the Dragon"

1 George R. R. Martin ist nicht damit zufrieden, wie sein Buch in "House of the Dragon" adaptiert wurde. Foto: IMAGO/Depositphotos

George R. R. Martin, Schöpfer der Buchvorlage von "House of the Dragon", hat erneut Kritik an der Serie geäußert. Besonders eine Szene sei durch ihre Unterschiede zum Buch ein Problem für den stringenten Fortlauf der Serie.











George R. R. Martin (75) hat in einem inzwischen gelöschten Post auf seiner Website "Not a Blog" erneut seinen Unmut über die Serie "House of the Dragon" kundgetan. Das "Game of Thrones"-Prequel basiert wie die Vorgängerserie auf seinen Büchern. Die Unterschiede zwischen seiner Vorlage "Feuer und Blut" und der Serie sind Martin, der selbst als ausführender Produzent beteiligt ist, aber viel zu groß.