House of the Dragon: Epischer Trailer zu Staffel drei veröffentlicht

Der Bürgerkrieg im Hause Targaryen kennt kein Halten mehr: Drachen gegen Drachen, Familie gegen Familie. Der neue Trailer gibt einen Vorgeschmack auf eine Schlacht, die selbst die Macher der Serie sprachlos macht.

HBO hat den vollständigen Trailer zur dritten Staffel von "House of the Dragon" veröffentlicht. In weniger als einem Monat startet die Fortsetzung des Fantasy-Epos - und die Vorschau lässt keinen Zweifel daran, worauf sich das Publikum einstellen muss: einen offenen Krieg der Drachen über dem Himmel von Westeros.

Die neuen Folgen knüpfen dort an, wo Staffel zwei endete. Der "Tanz der Drachen", der blutige Bürgerkrieg im Hause Targaryen, eskaliert nun mit voller Wucht. Im Mittelpunkt stehen Emma D'Arcy (33) als Rhaenyra Targaryen, Matt Smith (43) als ihr Onkel und Ehemann Daemon Targaryen sowie Olivia Cooke (32) als deren Gegenspielerin Alicent Hohenturm.

Auftakt mit einer Rekordschlacht

Den Anfang macht die Schlacht in der Meerenge, die "Battle of the Gullet". Showrunner Ryan Condal (47) hat die Episode als "wohl die verrückteste Fernsehfolge, die jemals gedreht wurde", angekündigt - ein selbstbewusstes Versprechen für einen Auftakt, der den Maßstab für die gesamte Staffel setzen dürfte. Acht Folgen wird diese insgesamt umfassen.

Wachsende Konkurrenz im eigenen Haus

Dabei steht "House of the Dragon" längst nicht mehr allein im Universum von George R. R. Martin (77). Seit dem Start der zweiten Staffel hat HBO mit "A Knight of the Seven Kingdoms" einen weiteren Ableger ins Rennen geschickt, der bei Publikum und Kritik überzeugte.

Hinter der Kamera bleibt das Team weitgehend unverändert. Ryan Condal zeichnet als Mitschöpfer, Showrunner und ausführender Produzent verantwortlich, Martin als Erfinder der ursprünglichen "Game of Thrones"-Vorlage. Die dritte Staffel basiert auf Martins Buch "Feuer und Blut".

Ein Ensemble alter und neuer Gesichter

Neben den Hauptdarstellern kehrt ein umfangreiches Ensemble zurück, darunter Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney und Sonoya Mizuno. Ergänzt wird die Besetzung unter anderem durch Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell und Phia Saban. Neu hinzu stoßen prominente Namen wie James Norton, Tommy Flanagan und Dan Fogler.

Ab dem 22. Juni ist die neue Staffel von "House of the Dragon" in Deutschland via Sky, Wow und HBO Max zu sehen.