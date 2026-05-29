House of the Dragon: Epischer Trailer zu Staffel drei veröffentlicht

Der Bürgerkrieg im Hause Targaryen kennt kein Halten mehr: Drachen gegen Drachen, Familie gegen Familie. Der neue Trailer gibt einen Vorgeschmack auf eine Schlacht, die selbst die Macher der Serie sprachlos macht.
HBO hat den vollständigen Trailer zur dritten Staffel von "House of the Dragon" veröffentlicht. In weniger als einem Monat startet die Fortsetzung des Fantasy-Epos - und die Vorschau lässt keinen Zweifel daran, worauf sich das Publikum einstellen muss: einen offenen Krieg der Drachen über dem Himmel von Westeros.