House of the Dragon: Epischer erster Teaser zur dritten Staffel

George R. R. Martins Fantasy-Welt wächst auf dem Bildschirm weiter. Der "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" bekommt bald eine dritte Staffel. Zu dieser hat HBO Max jetzt einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.

Der vor wenigen Wochen in Deutschland gestartete Streamingdienst HBO Max hat einen ersten Teaser-Trailer zur dritten Staffel von "House of the Dragon" veröffentlicht. Zu epischen Fantasy-Bildern voller Drachen, Feuer und Schlachtgetümmel wird auch mitgeteilt, wann es weitergeht. Die neuen Folgen des Spin-offs zum Serien-Hit "Game of Thrones" werden ab dem kommenden Juni zu sehen sein. Der genaue Tag, an dem die Staffel auf dem Streamingdienst ihre Premiere feiert, wird noch nicht mitgeteilt.

"Du bist die Königin der Drachen. Die absolute Macht ist dir zum Greifen nah", heißt es in dem rund einminütigen Video bedeutungsschwanger. Der Teaser-Trailer zeigt Szenen, die andeuten, dass zwischen Drama und Action viel geboten sein dürfte. Der Ableger basiert auf der Erzählung "Feuer und Blut" von US-Autor George R. R. Martin (77), der bereits mit "Das Lied von Eis und Feuer" die Vorlage zu "Game of Thrones" geliefert hat. Das Spin-off, beziehungsweise Prequel, konzentriert sich auf die Geschichte des Hauses Targaryen und spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen aus der Originalserie.

"House of the Dragon": Wohl die vorletzte Staffel

Laut US-Berichten wird es wohl die vorletzte Staffel für "House of the Dragon" sein. Insgesamt werde mit vier Staffeln bei HBO geplant. Für Nachschub ist aber auch anderweitig gesorgt. Mit "A Knight of the Seven Kingdoms" ist kürzlich ein weiterer Ableger gestartet. Schon vor der Premiere wurde hier im vergangenen Jahr grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben.

Matt Smith (43), Emma D'Arcy (33), Steve Toussaint (60), Olivia Cooke (32) und Rhys Ifans (58) gehören unter anderem zum wiederkehrenden Cast von "House of the Dragon". Frisch stoßen etwa James Norton (40), Tommy Flanagan (60) und Dan Fogler (49) hinzu. Martin ist Co-Schöpfer der Serie und einer der Executive Producer.