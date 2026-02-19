House of the Dragon: Epischer erster Teaser zur dritten Staffel

George R. R. Martins Fantasy-Welt wächst auf dem Bildschirm weiter. Der "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" bekommt bald eine dritte Staffel. Zu dieser hat HBO Max jetzt einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.
Der vor wenigen Wochen in Deutschland gestartete Streamingdienst HBO Max hat einen ersten Teaser-Trailer zur dritten Staffel von "House of the Dragon" veröffentlicht. Zu epischen Fantasy-Bildern voller Drachen, Feuer und Schlachtgetümmel wird auch mitgeteilt, wann es weitergeht. Die neuen Folgen des Spin-offs zum Serien-Hit "Game of Thrones" werden ab dem kommenden Juni zu sehen sein. Der genaue Tag, an dem die Staffel auf dem Streamingdienst ihre Premiere feiert, wird noch nicht mitgeteilt.