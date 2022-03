Stadtbahnunfall am Bahnhof Feuerbach 17-Jährige von U6 erfasst und gegen Geländer geschleudert

Eine 17-Jährige will am Montagmorgen am Bahnhof Feuerbach einen Z-Übergang trotz gelbem Warnlicht überqueren, wird dabei von einer Stadtbahn erfasst und gegen ein Geländer geschleudert.