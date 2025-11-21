Hotel Unger in Stuttgart: Von Beruf Hoteldirektor - „Müssen nicht nach sieben Jahren alles rausschmeißen“

Peter Weishäupl ist Direktor im Hotel Unger in der Stuttgarter Innenstadt. Seit 25 Jahren. Was hat er alles erlebt in dieser Zeit? Ein Gespräch über Luxus, große Ketten und Diskretion.
Er hat es sich gemütlich gemacht fürs Gespräch. Was bei Peter Weishäupl (65) heißt: Die Krawatte bleibt an, der Hemdknopf zu. Doch das Jackett kann mal Pause machen. Als dann aber der Fotograf kommt, zieht er es wieder an. Ein Hoteldirektor in offizieller Mission ist selbstverständlich formvollendet und akkurat, repräsentiert er doch sein Haus, das Hotel Unger.