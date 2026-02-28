Hotel-Restaurant in Holzgerlingen: Deshalb musste das Waldhorn schließen

Seit Kurzem hat das traditionsreiche Restaurant Waldhorn in Holzgerlingen geschlossen. Nun ist bekannt, was den Schritt für die Betreiberfamilie Hiller unumgänglich gemacht hat.
Für viele ehemalige Gäste war die Nachricht aus heiterem Himmel gekommen: Das Restaurant Waldhorn in Holzgerlingen musste Mitte Februar kurzfristig schließen. Nach Bekanntwerden hatte sich der Geschäftsführer Maximilian Hiller in einer Pressemitteilung bedeckt gehalten über das Warum des plötzlichen Aus’ und nur vage „persönliche und wirtschaftliche Gründen“ angeführt.