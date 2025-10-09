Hotel Ranking: Zwei Schwarzwald-Hotels erhalten höchste Michelin-Auszeichnung

125 Jahre nach Gründung bewertet der Guide Michelin nun auch Hotels – in Deutschland erhalten nur sechs Häuser die Top-Auszeichnung. Baden-Württemberg ist stark vertreten.
Was macht ein gutes Hotel aus? Die bequemen Betten? Die Größe des Frühstückbüffets? Der besonders persönlöiche Service? Das Inspektorenteam des Guide Michelin, das viel essen geht, muss auf seinen Reisen in den Sternerestaurants der Welt auch stets nächtigen. So lag es also nahe vergangenes Jahr die Auszeichnung der Michelin Keys analog zu der Sternebewertung einzuführen.