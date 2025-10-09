Hotel Ranking: Zwei Schwarzwald-Hotels erhalten höchste Michelin-Auszeichnung

125 Jahre nach Gründung bewertet der Guide Michelin nun auch Hotels – in Deutschland erhalten nur sechs Häuser die Top-Auszeichnung. Baden-Württemberg ist stark vertreten.

Was macht ein gutes Hotel aus? Die bequemen Betten? Die Größe des Frühstückbüffets? Der besonders persönlöiche Service? Das Inspektorenteam des Guide Michelin, das viel essen geht, muss auf seinen Reisen in den Sternerestaurants der Welt auch stets nächtigen. So lag es also nahe vergangenes Jahr die Auszeichnung der Michelin Keys analog zu der Sternebewertung einzuführen.

Zeremonie in Paris Bei einer exklusiven Zeremonie im Musée des Arts Décoratifs in Paris wurde die erste globale Auswahl bekannt gegeben: 2.457 Hotels weltweit erhielten die begehrte Auszeichnung – aufgeteilt in drei Kategorien. 1.742 Häuser wurden mit einem Key ausgezeichnet, 572 mit zwei Keys und 143 mit drei Keys.

Und auch der deutsche Markt ist gut vertreten, wenn man auch in der Spitze, den drei Michelin Keys, nur wenige auszeichnet.

Mit drei Michelin Keys sind in Deutschland folgende Hotels bedacht worden:

Hotel Bareiss, Baiersbronn

Hotel Traube Tonbach, Baiersbronn

Schloss Elmau, Elmau

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg

The Fontenay, Hamburg

Althoff Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern

Und so kann das kleine Baiersbronn im Nordschwarzwald nicht nur mit Sternen, sondern nun auch mit den Keys glänzen. „Auf internationaler Ebene ist das die Auszeichnung. Es ist eine große Ehre hier dabei zu sein“, sagt Hannes Bareiss aus dem Hotel Bareiss in Baiersbronn. Auch Heiner Finkbeiner ist in Paris vor Ort und freut sich, dass der Michelin nicht nur die Restaurants im Haus, sondern eben auch das Hotel selbst auszeichnet.

Die „Keys“ würdigen die Hotels

„125 Jahre nach seiner Entstehung als Wegweiser für anspruchsvolle Reisende definiert der Guide Michelin erneut Exzellenz – diesmal in der Welt der Hotellerie“, erklärt Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide Michelin. „So wie Michelin-Sterne die außergewöhnlichsten Restaurants der Welt würdigen, ehren Keys nun Hotels, die durch Design, Service und Lage unvergessliche Momente schaffen.“

Insgesamt schaffen es 18 Hotels aus Baden-Württemberg auf die begehrte Liste.

Mit 1 Key sind ausgezeichnet:

Hotel Dollenberg - Bad Peterstal-Griesbach

Maison Messmer - Baden-Baden

Steigenberger Icon Europäischer Hof - Baden-Baden

Hotel Engel Obertal - Wellness & Genuss Resort, Baiersbronn

Berlins KroneLamm - Bad Teinach-Zavelstein

Hotel Rebstock Durbach - Durbach

Schloss Eberstein - Gernsbach

Heidelberg Suites - Heidelberg

Hotel Europäischer Hof Heidelberg - Heidelberg

Parkhotel Adler - Hinterzarten (neu)

Hotel Heinzler am See - Immenstaad am Bodensee

Widmann’s Löwen - Königsbronn

RIVA - Das Hotel am Bodensee - Konstanz

Boutique-Hotel Friesinger - Kressbronn am Bodensee

2 Keys:

Der Öschberghof, Donaueschingen

Luisenhöhe - Gesundheitsresort Schwarzwald, Horben

3 Keys:

Hotel Bareiss - Baiersbronn

Hotel Traube Tonbach - Baiersbronn

Die Einteilung der Keys

Die Bewertungskriterien sind laut Michelin wie folgt definiert:

Ein Michelin Key zeichnet ein „besonderes Erlebnis“ aus – ein echtes Juwel mit eigenem Charakter und Persönlichkeit, das deutlich mehr bietet als vergleichbar teure Häuser.

Zwei Michelin Keys stehen für einen „außergewöhnlichen Aufenthalt“ – einzigartig in jeder Hinsicht, mit auffälligem Design oder Architektur und einem echten Gespür für den Standort.

Drei Michelin Keys markieren das „Nonplusultra“ – höchster Komfort und Service, Stil und Eleganz. Diese Hotels zählen zu den bemerkenswertesten und außergewöhnlichsten der Welt und sind Ziele für die Reise des Lebens.