Seit fünf Jahren gibt es das Ranking „101 beste Hotels in Deutschland“. Nun wurden zum ersten Mal die Spitzenadressen in Österreich, Südtirol, Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet. Unter den Top Ten ist auch ein Haus aus Baden-Württemberg.

„Die 101 besten Hotels“ ist das erste unabhängige Hotelranking im deutschsprachigen Raum. Verschiedene Kriterien fließen neben den Gutachten eines Kuratoriums in die Bewertungen ein – die IU Internationale Hochschule München ermittelt die finalen Gewinner mit maximaler Transparenz, Objektivität und Sachkompetenz.

Bei der Preisverleihung, die am Sonntagabend im Zürcher Hotel The Dolder Grand stattfand, wurde das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg als länderübergreifendes Hotel des Jahres und damit gleichzeitig als bestes Hotel in Deutschland ausgezeichnet. Bestes Haus in der Schweiz ist The Dolder Grand, das auch als bestes Hotel in der Kategorie „Luxury City Resort“ geehrt wurde. Der Titel des besten Hotels in Österreich ging an das Hotel Sacher in Wien, gleichzeitig „Hotel des Jahres“.

Marco Zanolari aus Zürich wurde als „101 Iconic Hotelier of the year“ ausgezeichnet Foto: The Living Circle/THOMAS EGLI

Erstmals wurde der „101 Iconic Hotelier“ gekürt. Der Titel ging an Marco Zanolari, den Vorstandsvorsitzenden der Schweizer Hotelgruppe The Living Circle, zu der unter anderem das Widder Hotel, der Storchen Zürich, das Hotel Lake Alex und Castello del Sole gehören. Unter Beweis gestellt hat Marco Zanolari (47) seinen wertebasierten Führungsstil unter anderem bei Four Seasons Hotels & Resorts auf Maui und in Miami. Er ist Absolvent der Ecole Hotelière de Lausanne und hält seit 2023 einen Executive MBA der Universität St. Gallen. „Wie kaum ein anderer ist Marco Zanolari ein direkter Ansprechpartner für Gäste, weiß Mitarbeiter perfekt zu motivieren und schafft für das Unternehmen einen Mehrwert“, sagt Carsten K. Rath, der das Hotelranking zusammen mit seinem Sohn David 2018 ins Leben gerufen hat.

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und fühle mich geehrt“, sagt Marco Zanolari, „zumal ‚Die 101 besten Hotels‘ inzwischen das Ranking aller Hotelrankings ist.“ Frank Marrenbach, geschäftsführender Gesellschafter der Althoff Hotels, fügt hinzu: „Das Ranking ist auf dem besten Weg, der Guide Michelin der Hotellerie zu werden.“

Die Top Ten des Awards

1. Hotel Sacher, Wien – Hotel of the Year und Bestes Hotel in Österreich

2. The Dolder Grand, Zürich – City Resort und Bestes Hotel in der Schweiz

3. Mandarin Oriental, München – Luxury City Palais

4. Forestis Südtirol, Brixen – Luxury Alpin Resort und Bestes Hotel in Südtirol

5. Budersand Hotel Golf & Spa, Sylt – Luxury Design Hotel

6. Spa & Resort Bachmair, Weissach – Luxury Family Resort

7. The Alpina, Gstaad – Luxury Hideaway

8. Park Hotel, Vitzenau – Luxury Hotel in Historical Architecture

9. Hotel Bareiss, Baiersbronn – Luxury Culinary Hotel

10. Severin’s Resort & Spa, Sylt – Luxury Spa & Health Resort

Die jeweils ersten drei Plätze in den einzelnen Kategorien der „Die 101 besten Hotels Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland“ lauten:

Grandhotels

Ikone in Wien: Hotel Sacher. Foto: Imago//Imagebroker/Dirk v. Mallinckrodt

1. Hotel Sacher, Wien

2. Hotel Breidenbacher Hof, Düsseldorf

3. Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

Luxury City Resorts

Das Hotel Dolder thront hoch über Zürich. Foto: Imago/Hauke Hass

1. The Dolder Grand, Zürich

2. Beau-Rivage Palace, Genf

3. The Charles Hotel, München

Luxury City Palais

Luxushotel im Herzen von München: Hotel Mandarin Oriental. Foto: Imago//Fotostand / Fritsch

1. Mandarin Oriental, München

2. Hotel Sacher, Salzburg

3. Baur au Lac, Zürich

Luxury Alpin Resorts

Klare Eleganz in den Alpen: Hotel Forestis. Foto: Forestis

1. Forestis, Brixen

2. Schloss Elmau, Krün

3. Adler Lodge, Ritten

Luxury Design Hotels

Zwischen Golfplatz und Nordsee: Hotel Budersand in Hörnum auf Sylt. Foto: Imago//Zoonar.com/Konrad Weiß

1. Budersand Hotel, Golf & Spa, Sylt

2. The Fontenay, Hamburg

3. The Omnia, Zermatt

Luxury Family Resorts

Idyll am Tegernsee: Hotel Bachmair Weissach. Foto: Hotel Bachmair

1. Spa & Resort Bachmair, Weissach

2. Sonnenalp Resort, Ofterschwang

3. Familien Natur Resort Moar Gut, Großarl

Luxury Hideaways

Perfekter Rückzugsort in den Schweizer Bergen: Hotel The Alpina in Gstaad. Foto: The Alpina/Tagada Prod

1. The Alpina, Gstaad

2. Hotel Eden Roc, Ascona

3. Alpin Resort Sacher, Seefeld

Luxury Hotels in historic architecture

Juwel am Vierwaldstättersee: Park Hotel Vitznau. Foto: Imago//Manuel Geisser

1. Park Hotel, Vitznau

2. Widder Hotel, Zürich

3. Der Europäische Hof, Heidelberg

Luxury Culinary Hotels

Im Hotel Bareiss in Baiersbronn Foto: Günther Standl

1. Hotel Bareiss, Baiersbronn

2. Hotel Riva, Konstanz

3. Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, St. Ulrich

Luxury Spa & Health Resorts

Kleinod unter Reet in Keitum auf Sylt: Hotel Severin’s Resort & Spa. Foto: Severin’s/Tom Kohler

1. Severin’s Resort & Spa, Sylt

2. Castello del Sole, Ascona

3. Grand Resort Bad Ragaz