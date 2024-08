Hoteleinsturz in Kröv: Ein Toter, acht Verschüttete

Lost Places: Cyberbunker in Traben-Trabach Rheinland-Pfalz will Cyberbunker an Meistbietenden verkaufen

Erst Bundeswehr-Bunker, dann Darknet-Zentrum von Cyber-Kriminellen – und künftig? Der Cyberbunker an der Mosel bei Traben-Trabach war einst das Zentrum von millionenschweren illegalen Internet-Geschäften. Doch was und wer könnte jetzt in die Anlage einziehen? Einige kuriose Ideen gibt es bereits.