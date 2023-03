Hotel in Hinterzarten

1 Durch einen Unfall mit einer Pelletheizung sind in einem Hotel mehrere Menschen verletzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/blickwinkel/IMAGO/McPHOTO/A. Schauhuber

In einem Hotel im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald haben mehrere Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Eine Person wurde schwer verletzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Durch einen Unfall mit einer Pelletheizung in einem Hotel in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Mehrere Menschen erlitten am Dienstagmorgen eine Kohlenmonoxidvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr.

Rettungskräfte räumten das Hotel. Den Angaben zufolge war der Ausgangspunkt im Heizungskeller des Hotels. Was genau geschah, war zunächst unklar.