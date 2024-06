Im Sommer wird der Palast der Republik zum Dorfplatz, an dem sich alles trifft. Bei der EM dürfte es noch voller werden. TV-Geräte laufen, die Halbe ist günstiger als in der Fanzone. Der Wirt hat jetzt den Pachtvertrag mit der Stadt langfristig verlängert.

Die denkmalgeschützte Mini-Bar, die 1926 als öffentliche Bedürfnisanstalt erbaut worden ist und sich im Besitz der Stadt Stuttgart befindet, gehört zu den kuriosesten Attraktionen des hiesigen Nachtlebens. Stefan Schneider, der 1992 die drei Jahre zuvor eröffnete Bar an der Lautenschlagerstraße mit dem schrägen Namen Palast der Republik übernommen hat, verlangt für den halben Liter Bier 4,80 Euro – damit liegt er unter der Preis-Schallmauer von fünf Euro, die andernorts längst überschritten wird.

Wirte der Fanzone haben sich auf 6,50 Euro für die Halbe geeinigt

In der Uefa-Fanzone auf dem Schlossplatz wird man für die Halbe 6,50 Euro bezahlen – dort wird nur das EM-Sponsorbier Bitburger ausgeschenkt. Manche Wirte hatten angesichts der hohen Kosten für die Platzmiete rund um die Jubiläumssäule sogar an einen Preis von sieben Euro gedacht. „Wir haben uns nun aber auf 6,50 Euro geeinigt“, sagt Michael Wilhelmer, einer der Caterer zwischen Neuem Schloss und Königsbau.

Die hohen Bierpreise auf dem Schlossplatz spielen dem Palast der Republik „in die Hände“, wie Betreiber Stefan Schneider sagt. Die frühere Toilettenanlage ist bei Fußball-Fans seit jeher beliebt – vor und nach VfB-Spielen treffen sie sich hier. Wie immer bei großen Fußballturnieren wird der Wirt mehrere Fernsehgeräte aufstellen und die Spiele übertragen. Aber auch wer sich gar nicht für die EM interessiert, ist willkommen. Denn am Palast trifft sich alles – bei schönem Wetter wie bei einem Straßenfest. Eigentlich gibt es „nur“ 120 Sitzplätze – doch im Sommer versammeln sich dort viel mehr Menschen, quer durch die Generationen.

OB Frank Nopper mit seiner Frau Gudrun Nopper zu Besuch bei Wirt Stefan Schneider (Mitte) in dessen Palast der Republik. /privat

Stefan Schneider sagt, mit dem Betrieb, der nur bei schönem Wetter gut läuft, sehe er sich „in sozialer Verantwortung“. Nur ums Geldverdienen gehe es ihm nicht. Besitzerin des früheren Toilettenhäuschens ist die Stadt Stuttgart. Der Wirt, der sich mit dem früheren OB Fritz Kuhn (Grüne) gut verstanden hat, freut sich, dass jetzt OB Frank Nopper (CDU) mit seiner Frau Gudrun Nopper zu Besuch kam. „Die beiden sind zwei Stunden geblieben“, berichtet der Palast-Chef. Mit der Stadt hat Schneider jetzt den Pachtvertrag bis in 2039 verlängert.

Der heutige Palast war als Toilette vor 100 Jahren ein heimlicher Treff von Männern, die Männer liebten, als der Paragraf 175 Homosexualität verboten hat. In den 1930er Jahren hatte die Familie Wittwer den kleinen Raum über den weiterhin zugänglichen Kellertoiletten zum Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften gepachtet. Aus dem Kiosk wurde ein Buchladen, als Kriegsbomben die Hauptgeschäftsräume von Wittwer an der Schlossstraße zerstörten.

Das Unternehmen baute in den 1960ern ein neues Domizil an der Königstraße, das bis heute das Stammhaus ist. Bis in die 1980er Jahre blieb der Wittwer-Kiosk über dem öffentlichen Männer- und Frauenklo. Danach wurde daraus der „Musentempel“, wie die Kneipe dort hieß, die mit mäßigem Erfolg einzog. Aufwärts ging’s dann 1989 mit der Umwandlung zum Palast der Republik. Der Rest ist Stadtgeschichte.