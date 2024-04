1 Mehrere Rettungswagen und zwei Hubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Vom Auto ist nicht viel übrig, das Wohnmobil an der Front extrem beschädigt: Ein Frontalzusammenstoß im Landkreis Ravensburg endet für einen Mann tödlich, die anderen Insassen kommen in Krankenhäuser.











Link kopiert



Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil auf einer Landstraße bei Hoßkirch (Landkreis Ravensburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Insassen seien bei dem Unfall am Montagnachmittag schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die L286 war bis in die späten Abendstunden voll gesperrt.