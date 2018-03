Horst Seehofer und das Heimatministerium „Heimat ist eindeutig weiß, christlich und männlich“

Von kaf 28. März 2018 - 11:14 Uhr

Dieses Foto wurde nach viel Kritik im Netz ausgetauscht: Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat seine „Führungsmannschaft“, bestehend nur aus Männern, präsentiert. Foto: https://www.bmi.bund.de

Horst Seehofer und das Heimatministerium: Ein Foto, das die komplette „Führungsmannschaft“ bestehend aus Männern im reiferen Alter zeigt, sorgt für Furore auf Twitter. Dabei stört die User nicht nur die Abwesenheit von Frauen auf diesem Bild.

Stuttgart - Dass Horst Seehofer (CSU) in der neuen Bundesregierung das Innenministerium – in dem auch das Thema Heimat verankert ist – unterstellt bekommt, hat ja bereits für Furore gesorgt. Und nun das: Ein Foto, das die „Führungsmannschaft des BMI komplett“ zeigt. Mit Betonung auf dem Wort „Mann“ in der Führungsmannschaft – denn das Bild zeigt die neunköpfige Männerriege, die künftig das Ministerium und somit auch seine Themen leiten wird. Doch auch die fehlende Diversität der Führungsmannschaft stößt vielen unangenehm auf.

Kaum ist das Foto auf der Homepage des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (kurz BMI) hochgeladen, haben die User es kommentiert. Nach wenigen Stunden war das Foto wieder verschwunden. Der Grund: Unter dem Hashtag „Heimatministerium“ diskutierten Tausende die ausschließlich männliche und nicht diverse Besetzung mit klaren Worten:

"Wenn die Frauen Heimat wollen,

sollen sie zuhause bleiben!"

Inoffizielle Stellungnahme der Führungsmannschaft des 1. Heimatministeriums der Bundesrepublik Deutschland. #Seehofer #Heimatministerium #heimathorst #heimat— Johanna Bayer (@fettessen) 27. März 2018

Heimat ist eindeutig weiß, christlich und männlich.

Alles andere gehört nicht zu Deutschland.

Damit wäre das jetzt auch geklärt. #bmi @BMI_Bund #Heimatministerium pic.twitter.com/Q3q6HcztO8— Matthias G (@Gansen_Roses) 27. März 2018

Am meisten regt mich an diesem Männerbild des #Heimatministerium s auf dass sich offenbar niemand der Beteiligten daran stört. Aber wundern tut's mich bei eben jenen leider nicht.— Bettina Bach (@MsBonnyParker) 28. März 2018

Neben Kritik gibt es auch einige ironische, mitunter sarkastische Kommentare auf Twitter:

Das Foto von Seehofer und all diesen Männern ist nicht lustig. Es ist sehr traurig. Es ist zum Weinen. Was diese Männer für ein Opfer bringen!

Stellt Euch doch einmal vor, IHR kommt morgens zur

Arbeit und ihr seht diese Männer und NUR diese Männer. JEDEN TAG. #Heimatministerium— bov bjerg (@bov) 27. März 2018

Wer braucht schon Werbung für Abtreibung? Bei diesen Zukunftsaussichten verhüten wir alle freiwillig, bevor wir Kinder in dieses Land setzen. #Heimatministerium pic.twitter.com/Xbhxix3vnC— Sugarhill👌 (@Zuckerb3rg) 27. März 2018

Einfach ein paar alte weiße Männer in den Vorstand setzen. #Heimatministerium oder Schützenverein? Letztlich egal, morgen erstmal ordentlich Frühschoppen!— Don Sebo (@don__sebo) 27. März 2018

Manche nennen es #Heimatministerium, ich nenne es schlecht sitzender Anzug Contest https://t.co/nM5kXSTWAy— Kunstseidene (@Kunstseidene) 27. März 2018

Wollte noch nen Gag zum #Heimatministerium formulieren, aber alle Pointen wurden schon im Foto platziert.— inhale exhale repeat (@C_Holler) 27. März 2018

Nachdem das BMI das Foto auf seiner Homepage ausgetauscht hatte, gab es dennoch weitere Rückmeldungen auf Twitter. Miriam Meckel, Kommunikationswissenschaftlerin und Publizistin, hat unter anderem die Anregung, statt der Bilder gleich die Personen im Ministerium auszutauschen:

Ich wäre ja für Menschen statt Bilder tauschen #Heimatministerium pic.twitter.com/3Js02bDCvs— miriam meckel (@mmeckel) 27. März 2018

Und das BMI? Veröffentlicht zeitgleich um die Debatte der männlichen Führungsriege auf Twitter einen Tweet, der die „Frauenpower im Katastrophenschutz“ lobt:

Für noch mehr Frauen-Power im #Katastrophenschutz 💪: Das @THWLeitung lebt von seinen Ehrenamtlichen - jeder kann mitmachen. Von den rund 80.000 Aktiven sind inzwischen mehr als 14 Prozent weiblich und die Zahl steigt weiter. https://t.co/dizQTnEmgD (Bild: THW/Daniel Claus) pic.twitter.com/2W2w8SJZZr— Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) 27. März 2018

Darum entbrannte gleich eine weitere Diskussion:

Frauen ins Ehrenamt aber nicht in die Führungsriege? https://t.co/C3Gk77ZG6V

cc @Hannah_LBerg— Lena Brommer (@le_br0) 27. März 2018

Für ein Ministerium, das 0% Frauen in der Führungsriege hat, sind 14% Frauen bei Ehrenamtlichen halt schon ein Riesenerfolg. \Ironie aus\ @CSU— Friederike (@FriederikeHell) 27. März 2018

Wie wäre es mit noch mehr Frauenpower hier: pic.twitter.com/GyDTTbXJL4— Franzisak Almdudler (@almdudler_f) 27. März 2018