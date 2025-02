Horst Köhler ist tot: Trauer in Ludwigsburg um den Ehrenbürger

Trauer in Ludwigsburg um den Ehrenbürger

3 Horst Köhler ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Der frühere Bundespräsident Horst Köhler ist verstorben. In Ludwigsburg wird in Gedenken an den Ehrenbürger eine Trauerbeflaggung am Rathaus erfolgen.











Der Ehrenbürger von Ludwigsburg und frühere Bundespräsident Horst Köhler ist am frühen Samstagmorgen nach kurzer, schwerer Krankheit mit 81 Jahren verstorben. Aus Anlass seines Todes erfolge „ab kommenden Montag eine Trauerbeflaggung am Rathaus“, teilt die Stadt Ludwigsburg mit. Zudem liege von Dienstag an zum Abschied von Köhler ein Kondolenzbuch aus.