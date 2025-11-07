Horrorunfälle: Wie erklärt man dem 90-Jährigen, dass er den Führerschein abgeben soll?

Irgendwann wird Autofahren zum Risiko, für ältere Menschen selbst und für andere. Ein Verkehrspsychologe gab der Redaktion schon 2023 Tipps, wie man das heikle Thema ansprechen kann.
Der Vater ist über 80 oder gar über 90. Er hört schlecht, und allzu flink ist er auch nicht mehr auf den Beinen – verständlich in seinem stolzen Alter. Trotzdem steigt er täglich munter ins Auto, setzt sich ans Steuer und braust in die Stadt, bis es irgendwann nicht mehr gut geht und in Ludwigsburg die Feuerwehr wegen eines abgestürzten Porsche ins Parkhaus anrücken muss.