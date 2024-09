Horrorfilm The Substance: Darum nahm Demi Moore durch ihren neuen Film neun Kilo ab

1 Demi Moore in "The Substance". Foto: Universal Studios/Christine Tamalet/MUBI

Die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "The Substance" haben Demi Moore offenbar alles abverlangt. Die Schauspielerin nahm insgesamt neun Kilo ab. Auch ihr Co-Star Margaret Qualley hatte während des herausfordernden Drehs für den Body-Horror-Film zu kämpfen.











Am 19. September startet Demi Moores (61) neuer, mit Spannung erwarteter Film "The Substance" in den deutschen Kinos. In dem Horrorfilm der französischen Regisseurin Coralie Fargeat (48) verkörpert Moore eine alternde Schauspielerin, die zu einer illegalen, hochgefährlichen Verjüngungsdroge greift. Im Gespräch mit der "L.A. Times" beschrieb Moore jetzt die "intensiven" Dreharbeiten zum Body-Horror-Film.