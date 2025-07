Horror-Unfall in Australien: Sydney: Junge stirbt bei Jetski-Crash - Freund verliert Arm

Horror-Unfall in Australien

1 Mitschüler legten in der Nähe der Unglücksstelle Blumen nieder. Foto: Bianca De Marchi/AAP/dpa

Eine abendliche Spritztour mit einem Jetski endet für zwei Jugendliche in Australien in einer Katastrophe. Was verursachte den Horror-Crash?











Sydney - Bei einem Horror-Crash mit einem Jetski ist in Australien ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Ein weiterer Teenager im Alter von 14 Jahren verlor bei dem Unfall im Georges River im Süden von Sydney einen Arm. Der Unfall hatte sich am frühen Dienstagabend (Ortszeit) aus noch ungeklärter Ursache nahe einer Brücke im Vorort Sylvania ereignet, wie die Polizei des Bundesstaates New South Wales mitteilte.