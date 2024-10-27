Die Lust am Nervenkitzel: Warum wir uns so gerne gruseln

Obwohl sie uns zu Tode erschrecken, lieben wir Schauer- und Gruselgeschichten genauso wie Horrorfilme mit Gespenstern und Monstern, Zombies und Hexen – und das nicht nur an Halloween. Weshalb haben wir eigentlich so viel Spaß daran? Was macht den psychologischen Kick des Grauens aus?
Bald werden sie uns wieder heimsuchen: Horror-Clowns, Monster, Vampire, Zombies - all die Kreaturen aus Horrorfilmen, die zu Halloween auf Streamingportalen Hochkonjunktur haben. Anlass genug, sich wohlig zu erschrecken. Aber was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir uns gruseln?