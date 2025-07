1 Volotea-Maschine in Bergamo (Archiv). Foto: imago/ZUMA Press

Ein Mann drang in den Flughafen Bergamo ein und wurde vom Triebwerk eines rollenden Airbus A319 erfasst. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit auf.











Link kopiert



Schwerer Zwischenfall am Dienstagvormittag am Flughafen Bergamo in Norditalien: Ein Mann kam ums Leben, nachdem er auf das Rollfeld gelangt und gegen 10.20 Uhr vom Triebwerk eines Flugzeugs erfasst wurde.