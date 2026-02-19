Horror-Erlebnis für Schauspielerin: Charlize Theron wurde bei Fotoshooting 15 Stunden lang angeschrien

Charlize Theron spricht über schreckliche Erfahrungen aus ihrer Model-Zeit. In einem neuen Interview berichtet die Schauspielerin von verbaler Gewalt am Set und einer übergriffigen Situation, die sie erst kürzlich erlebte.

Charlize Theron (50) hat sich längst als erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood etabliert. Der Weg an die Spitze war jedoch nicht immer einfach. Zu Beginn ihrer Karriere als Model wurde sie bei einem Fotoshooting einst heftig verbal angegriffen. Das macht sie jetzt im Interview mit dem "AnOther Magazine" öffentlich.

Sie erinnert sich an gleich zwei belastende Vorfälle Von diesem Erlebnis erzählte Theron kürzlich ihren Töchtern. Der Fotograf habe sie "während eines Shootings etwa 15 Stunden lang angeschrien und beschimpft", erinnerte sie sich. Theron habe sich "einfach nicht wie ein Mensch gefühlt", erklärte sie. Das blieb nicht der einzige derartige Vorfall. "Kürzlich habe ich mit einem Fotografen gearbeitet, der aggressiv auf mich zuging, mich anfasste und mein Hemd zurechtzupfte. Ich musste etwas sagen", erklärte sie.

Theron sieht diese Erfahrungen als Teil eines größeren Problems, das viele Frauen in der Branche betreffe. "Es sind vier Schritte vorwärts und 20 Schritte zurück, aber seit ich angefangen habe, haben wir auf jeden Fall schon viel erreicht. Man musste sich den Weg freikämpfen."

Charlize Theron ließ sich von solchen Situationen nicht von ihrem Traum abhalten, in der Kreativbranche Fuß zu fassen. Um das zu erreichen, habe sie damals "die Trophäe, die attraktive Person" sein müssen. Daraus entwickelte sie eine Strategie. "Was auch immer ich mache, ich muss klug vorgehen. Ich muss die Leute überraschen und sie dazu bringen, zu sagen: 'Moment mal, da ist noch mehr'", habe sie sich damals gedacht. Ihr einstiger Agent habe diesem Denken glücklicherweise einen Riegel vorgeschoben. "Nein, das machst du nicht. Ich möchte dich diesem Filmemacher vorstellen", habe er ihr gesagt.

Charlize Therons Erfolge

Heute kennt Charlize Theron ihren Wert. Sie wirkte an zahlreichen erfolgreichen Filmen mit und gewann etwa einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Monster" (2003). Zu ihren bekanntesten Filmen zählen daneben unter anderem "Mad Max: Fury Road" (2015) und "Atomic Blonde" (2017). Zuletzt spielte sie in dem Sequel "The Old Guard 2" an der Seite von Stars wie Uma Thurman. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera ist Theron auch als Produzentin tätig.