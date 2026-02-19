Horror-Erlebnis für Schauspielerin: Charlize Theron wurde bei Fotoshooting 15 Stunden lang angeschrien

Charlize Theron spricht über schreckliche Erfahrungen aus ihrer Model-Zeit. In einem neuen Interview berichtet die Schauspielerin von verbaler Gewalt am Set und einer übergriffigen Situation, die sie erst kürzlich erlebte.
Charlize Theron (50) hat sich längst als erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood etabliert. Der Weg an die Spitze war jedoch nicht immer einfach. Zu Beginn ihrer Karriere als Model wurde sie bei einem Fotoshooting einst heftig verbal angegriffen. Das macht sie jetzt im Interview mit dem "AnOther Magazine" öffentlich.