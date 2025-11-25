Horror-Comeback in New York: Scarlett Johansson steigt in neuen Exorzist-Film ein

Scarlett Johansson übernimmt die Hauptrolle in Mike Flanagans radikaler Neuinterpretation des Horror-Klassikers "Exorzist". Universal setzt nach dem Flop von "The Exorcist: Believer" auf einen kompletten Neuanfang - mit prominenter Besetzung und New Yorker Schauplätzen.
Scarlett Johansson (41) wagt sich ins Reich des Übernatürlichen: Die Hollywood-Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle im neuesten "Exorzist"-Projekt von Universal Pictures und Blumhouse and Atomic Monster. An ihrer Seite steht Horror-Spezialist Mike Flanagan, der das Drehbuch schreibt, Regie führt und als Produzent fungiert.