Horrende Spritpreise: Busunternehmen in Leonberg und Friolzheim am Limit – drohen Ausfälle?

Busunternehmen wie Kappus aus Warmbronn oder Seitter aus Friolzheim beschreiben, wie sie unter Druck sind – und warum die Entwicklung der E-Busse noch am Anfang ist.
Die hohen Spritpreise sind derzeit überall ein Thema – sie beschäftigen auch die lokalen Busunternehmen. „Die Lage ist sehr kritisch, weil auch der Markt völlig unberechenbar ist“, sagt beispielsweise Walter Kappus, Chef des gleichnamigen Busunternehmens im Leonberger Teilort Warmbronn. Anfang des Jahres hat er noch 1,20 Euro pro Liter für HVO 100 bezahlt – ein synthetischer Dieselkraftstoff aus Abfall- und Reststoffen, der CO₂-Emissionen um bis zu 90 Prozent senkt. „Dieser ist schon von Haus teurer als normaler Diesel.“ Im Schnitt alle 20 Tage muss er den 33 000 Liter fassenden Tank des Unternehmens befüllen. Zuletzt lagen die Spritpreise bei 1,90 Euro je Liter.